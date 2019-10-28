شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "يوتيوب" يحذف أغنية لـ "سعد لمجرد" لهذا السبب والان مع التفاصيل

قام موقع يوتيوب اليوم بحذف أغنية "سلام" للفنان المغربي سعد لمجرد.

وجاء الحذف بسبب اتهام الفنان الأمازيغي هشام تلمودي فريق عمل الأغنية، باستغلال مقطع موسيقي من إحدى أغانيه دون ترخيص منه.

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وكان تلمودي قد اتهم عضو مجموعة ”فناير“، محسن تيزاف بنسبة الألحان لنفسه، رغم أن حقوق التأليف مدونة في سجلات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وأفاد مخرج فيديو كليب ”سلام“، عبد الرفيع العبديوي لمواقع محلية، أنه ”لا يمكن الحديث عن حذف الكليب وإنما حجب مؤقت؛ لأن أي شخص يمكن أن يبلغ عن الأغنية، وبالتالي تقوم إدارة ”يوتيوب“ بحجبها احترازيًا في انتظار أن يتم إرسال الوثائق التي تثبت حق فريق الأغنية في تقديمها“.

وكان سعد لمجرد قد عبر على ”إنستجرام“، عن سعادته لتجاوز أغنية ”سلام“ 14 مليون مشاهدة.