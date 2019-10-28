راغب علامة يرفع الصوت مرة جديدة.. “النظام اللبناني مصاب بسرطان الفساد”

متابعة بتجـــــــــــرد: يوجّه السوبر ستار راغب علامة بشكل دائم الانتقادات الى الطبقة السياسية في لبنان عبر حسابه الرسمي على تويتر.
ومن خلال تغريدة قاسية جديدة، في ظل التظاهرات الشعبية في لبنان، أكّد السوبر ستار راغب علامة أن السلطة في لبنان تعاني الفساد بشكل كبير، فكتب: “النظام اللبناني مصاب بسرطان الفساد. بحاجة للعلاج بالأدوية المناسبة. حبوب الأسبيرين التي يحاول بعض السياسيين الترويج لها لن تنفع!”.
وأضاف راغب علامة: “شباب وشابات الجامعات في الشوارع والواضح انهم لن ينسحبوا قبل الحل بالبتر.. فلا أمل عندهم ولا ثقة فيكم بعد أن أفلستوهم واغتنيتوا بالمليارات من جيوبهم”.
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