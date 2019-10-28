مايا دياب: أنا وأنتم خطّ أحمر!

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية مايا دياب، دعمها للتظاهرات في لبنان والتي دخلت يومها الثاني عشر.
ونشرت مايا فيديو عبر حسابها على “إنستجرام” توجّهت فيه إلى المتظاهرين مؤكدة دعمها لهم من جديد.
وقالت مايا دياب في الفيديو القصير المرفق: “أنا بدعم الثورة ولأني بحب بلدي ومستقبلو، أنا وإنتو وكلنا خط أحمر”. وعلّقت بهذه الكلمات: “ما تملّو وما تخافوا. كل محاولة عم يعملوها ليوقفونا، بتعني إنو نحنا عالطريق الصحيح”.
تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب رافقت المتظاهرين منذ اللحظة الأولى على بدء تحركهم السلمي في وجه الفساد السائد في لبنان، وأطلقت سلسلة من التغريدات عبر حسابها على “تويتر”، كما وشاركت في التظاهرات التي ملأت مختلف المناطق في لبنان.
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