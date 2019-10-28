محمد عساف ينهي جولته الفنية الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية

متابعة بتجـــــــــــرد: أنهى النجم الفلسطيني محمد عساف جولته الخيرية التي شملت 9 مدن أمريكية وأشرفت عليها منظمة الإغاثة الإسلامية الأمريكية islamic-relief usa.

وانطلقت الجولة الفنية من مدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا التي كانت أولى المحطات التي التقى فيها بجمهوره العربي، تبعها بحفل فني في مدينة دالاس ومدينة اناهيم، واختتم الفنان محمد عساف جولته الفنية بحفل فني كبير اقيم في مدينة نيو اورلينز.

تجدر الإشارة إلى أن عوائد تلك الحفلات الفنية ذهبت جميعها لصالح مشروعات خيرية صحية وتعليمية في فلسطين، بهدف إكمال برنامج المنظمة التي تعنى بدعم المشاريع الخيرية في مختلف الدول العربية، لتكون هذه الجولة استكمالاً لجولات سابقة للفنان الفلسطيني محمد عساف ساهم بها جميعاً لدعم تلك المشاريع الخيرية.

وتميزت الجولة الفنية بتقديم باقة منوعة من الأغنيات العاطفية والوطنية التي تفاعل معها الجمهور العربي من مختلف الجاليات والفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

نفيد بالذكر أن محمد عساف طرح في موسم الصيف الماضي أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر كما ويقدّم بصوته تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي – 4”، والأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.