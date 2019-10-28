إيران تمنع عرض فيلم يتناول جرائم الشرف

مشهد من فيلم "بيت الأبوة" الممنوع من العرض في إيران

أوقف المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري عرض فيلم سينمائي كان من المرتقب بدء طرحه في دور العرض المحلية، بعد تعرض الفيلم لهجوم من وسائل إعلام متشددة.

وأوردت وكالة أنباء "نادي المراسلين الشباب" التابعة للتلفزيون الإيراني، الإثنين، أن الادعاء العام أصدر أمراً بوقف عرض فيلم بعنوان "بيت الأبوة" من إخراج كيانوش عياري المعروف بتناوله لقضايا اجتماعية مثيرة للجدل داخل البلاد.

وأعرب مسؤولو منظمة السينما الإيرانية (رسمية) عن عدم اطلاعهم على تفاصيل قرار المدعي العام بوقف الفيلم الذي يُسلط الضوء على جرائم الشرف في إيران، وفقاً لوكالة أنباء مهر الإيرانية (حكومية).

وشنت صحف ووسائل إعلام إيرانية متشددة أبرزها صحيفة "كيهان" اليومية المقربة لمكتب المرشد علي خامنئي، هجوما ضد عرض الفيلم خلال الأيام الماضية، بدعوى مخالفته للقيم الاجتماعية المتعارف عليها.

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يشار إلى أن فيلم "بيت الأبوة" الذي تدور قصته حول القتل بدافع الشرف ممنوع من العرض سينمائياً منذ عام 2014، وكان من المفترض طرحه نهاية العام الجاري بعد حذف بعض مشاهده.

وقوبل الفيلم المذكور بموجة هجوم من قبل نواب برلمانيين، ومتشددين عبر الفضاء الافتراضي، فضلاً عن صحف ووسائل إعلام موالية للنظام الإيراني.





وتدور أحداث الفيلم حول وضع المرأة الإيرانية سواء خلال حكم السلالة القاجارية بين أعوام 1794 إلى 1925 وحتى الوقت الراهن، حيث لا تزال تقع حوادث قتل للنساء بدواعي الدفاع عن الشرف في ظل سيطرة عقلية ذكورية.

ويرى معارضو الفيلم أنه يعتبر إهانة لثقافة الإيرانيين ويقدمهم بصورة وحشية، بينما يؤيد إيرانيون آخرون عرضه بهدف أن يثير تحولاً في النظرة المجتمعية تجاه جرائم الشرف.