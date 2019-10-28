حقيقة تكلفة حفل زفاف جنيفر لوبيز وإليكس رودريجيز 3 ملايين دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يتكلف حفل زفاف جنيفر لوبيز واليكس رودريجيز 3 ملايين دولار؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القلية الماضية و ذلك بعد تداول تقرير مصدرها موقع OK، إلا أن موقع "جوسيب كوب" أشار أن ما تردد ما هو إلا قصة خيالية ووصفوها بأنها "سخيفة" و ذلك بعد التواصل مع احدي المقربين من رودريجيز و لوبيز .
بدأت الشائعة بتقرير من OK يؤكد أن الحفل سيكون معتمد علي الموسيقى والرقص والكثير من الزهور النادرة باهظة الثمن ، و سيضم الحفل 500 شخص على الأقل، من المفترض أن يكون أبرز المشاهير الحضور هم جورج وأمل كلوني وبيتبول وليا ريميني وبريتني سبيرز .
وفقا للموقع أن لوبيز ورودريجيز لن يكشفا حتي الآن عن "التفاصيل المهمة" عن متى أو أين يحدث حفل الزفاف ، فالمعلومات كلها سرية حتي الآن .
ويقول مصدر أيضا إن لوبيز ينسق مع دار أزياء" Versace " الشهير لتصميم ثلاث فساتين اسطورية للزفاف ، وكعكة الزفاف مكونة من 10 طبقات مليئة بالشوكولاتة والفانيليا والشوكولاتة البيضاء والزهور الصالحة للأكل.
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