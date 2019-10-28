شكرا لقرائتكم خبر عن انجي خوري تثير الجدل بظهورها شبه عارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت عارضة الأزياء اللبنانية انجي خوري الجدل بعد ظهورها شبه عارية مؤخرا وهى ترقص مع أحد الشباب فى أحمد أماكن السهر بطريقة مثيرة على أغنية "إنت حبيبى" وقام الشاب بالتقرب منها وتقبيلها .

وتعرضت عارضة الأزياء اللبنانية انجي خوري لعدد من الإصابات مؤخرا نتيجة الاعتداء الجسدي عليها من قبل المطرب اللبناني آدم- على حد قولها- ونشرت بعض الصور عبر الاستورى الشخصى لها بموقع انستجرام تشير بذلك وكشفت خلال مقطع فيديو نشرته آثار الإصابات التى تعرضت لها نتيجة اعتداء المطرب آدم عليها.