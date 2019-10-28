تراند اليوم : “لا أمانع الإنجاب دون زواج”.. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

تحتفل الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم، بعيد ميلادها الـ47، ورغم شهرتها بـ”ملكة الإحساس”، لانتقائها الأغنيات الرومانسية، إلا أنها واحدة من أشهر الفنانات اللاتي رفعن شعار “العزوبية”، وحتى الآن، لم يسبق لها الزواج.

وكثيرًا ما تطرقت إليسا للحديث عن الجنس الآخر، والأمومة من وجهة نظرها، الأمر الذي تقبله العديد من مُحبيها، في حين وجده البعض صادمًا.

ورصدت مجلة “هن” رأي إليسا عن الرجال والإمومة:

لم أتزوج إلا من يكملني إنسانيًا

أكدت إليسا أنها لن تتزوج إلا من “يكملها إنسانيًا”، خاصة أن والدها كان يرفض من يتقدم لخطبتها وهي صغيرة، حتى تكمل دراستها جيدًا، تاركًا لها القرار فيما بعد.

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وتابعت: “تربيت على حرية الاختيار كأمرأة لها حقوق وحريات، ولن ارتبط إلا برجل يكملني على المستوى الإنساني”.

لا أمانع الإنجاب دون زواج

تصريح صادم آخر ارتبط بالفنانة اللبنانية، كررته في عديد من اللقاءات التلفزيونية، كان أخرها حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “كل يوم”.

وأكدت إليسا أنه لو القانون بلبنان يسمح، لأقدمت على هذه الخطوة فورا، خاصة أنها لا يمكنها التبني، لأن الديانة المسيحية ترفض التبني سوى للزوج والزوجة فقط.