تراند اليوم : أول ظهور لـ” عمرو سعد ” بعد إنفصاله عن زوجته – صورة

ظهر الفنان عمرو سعد في الصور التي نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهو يرتدي ملابس رياضية والابتسامة تملأ وجهه في أول ظهور له بعد اعلان زوجته الانفصال عنه.

وكانت فاجأت زوجة عمرو سعد، شيماء فوزي، جمهوره بإعلانها قرار الانفصال عنه بعد زواج دام 11 عامًا، وذلك عبر رسالة صادمة قالت فيها: “أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد”.

وكان عمرو سعد دائم التكتم على تفاصيل حياته الأسرية، ولا يتحدث عنها قط في وسائل الإعلام، والمرة الوحيدة التي أعرب فيها عمرو سعد عن مشاعره لزوجته كان من خلال صورة نشرها بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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وعلق عمرو سعد على صورة لهما قائلا: “انتي لست فقط ام اولادي.. بل أنت ملكة هذه الأسرة”.

يذكر أن احدث أعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم “حملة فرعون” الذى شارك فى بطولته محمد لطفى وتايسون وروبى وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.