كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 05:49 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد سعد ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من داخل أحد المستشفيات وهو يردد الآذان في أذن إبن شقيقته حديث الولادة معربا عن سعادته بالمولود الجديد .
وظهر أحمد سعد في مقطع الفيديو وهو حاملا للطفل بعد لحظات من ولادته ويقوم بترديد الآذان في أذنه ثم قام بتقبيله .
وكتب سعد في تعليقه على مقطع الفيديو قائلا : ” ده ابن أختي ودي أول لحظة ليه في الدنيا .. عارفين ليه أول لما بنتولد بيأذنوا في ودنك الآذان ولما بتموت بيصلوا عليك بعد الإقامة ؟ .. عشان الدنيا كلها عند الله قد الوقت بين الآذان والإقامة والله أعلم .. احنا بس اللي مكبرين الموضوع ” .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحمد سعد يؤذن في أذن نجل شقيقته بعد لحظات من ولادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.