شاهدوا انتقادات لاذعة لمحمد رمضان بسبب كليبه الجديد.. والمخرج يرد

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 05:49 مساءً - بعد أن طرح الفنان محمد رمضان، كليبه الجديد “السلطان”، الذي كان قد انتهى منذ فترة من تصويره في مراكش بالمغرب، واجه انتقادات كثيرة من جمهوره بعد ظهوره مرتدياً نظارة شمسية في حين أنه من المفروض أن أجواء الكليب تدور في العصور القديمة، وألقى الجمهور اللزم على مخرج الكليب الذي سمح لرمضان بأن يظهر بهذا الشكل.

وفي محاولة للدفاع عن الكليب رد المخرج حسام الحسيني، على هذه الانتقادات، خلال لقائه في حلقة برنامج The Insider، الذي يذاع على قناة دبي الفضائية، وقال إن فكرة الكليب تدور حول زمن معين، إلا أنه قرر عمل مزج بين الماضي والحاضر لأنه ليس عملاً دراميًا.

وأضاف أنه تم انتقاده أيضًا بعد طرح كليب “إنساي” لمحمد رمضان، وسعد لمجرد، وذلك لوجود أموال في حقيبة بداخل السيارة، معلقًا: “إحنا مش عاملين فيلم”، لافتًا إلى أن الكليب يستهدف في الأساس جعل المستمع يعيش في حالة معينة، تتوافق مع الجو العام للأغنية، لا أن يستمع إليها فقط.