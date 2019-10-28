أسيل عمران تعلق على قضية رقص الفتاة المنقبة.. وتطلب إلقاء القبض على هذا الشخص

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 05:49 مساءً - علقت الإعلامية السعودية لجين عمران على الفيديو الذي تم تناقله مؤخراً والذي تضمن مشهداً لفتاة منقبة ترقص.

وكتبت على حسابها على “تويتر”: “للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الإشمئزاز”.

وتعليقاً على ذلك غردت شقيقتها أسيل: “لكل مقام مقال المشكلة مو بالفعل بس وبعدين اللي صور أيضاً لازم يتعاقب.وطبعاً من الجميل إنو الواحد قبل مايقول رأيه عارف مسبقاً ردود بعض العقول”.

ويأتي هذا على خلفية إعلان النائب العام السعودي في وقت سابق إلقاء القبض على الفتاة بتهمة الإخلال بالآداب وشروط الذوق العام بعد قيامها بالرقص وسط عدد من الشبان والفتيات ضمن إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة على عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.