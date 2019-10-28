- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 05:49 مساءً - اثارتت النجمة نادية الجندي ضجة كبيرة بين متابعيها بعد نشرها لصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور إنستغرام وبدت فيها كشابة عشرينية بغاية الجمال والاناقة.
واختارت النجمة المصرية جمبسوت باللرن البيج، ويتميز بالشراشيب اللامعة، والتي زادت اطلالتها التي تلائم سنها اناقة، وجمال، ونجحت من خلال تصميمه البسيط الكشف عن رشاقتها، واكتفت ببعض المجوهرات الرقيقة.
ومن الناحية الجمالية، اختارت الممثلة المخضرمة مكياجاً ترابيا ناعماً يناسب اطلالتها وابرز صفاء بشرتها كبشرة الاطفال، ووضعت أحمر شفاة باللون الاحمر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الثورة وتغزل البعض بجمالها ورشاقتها، وسألها العديد منهم عن السر وما تقوم به باستمرار لتبدو وكأنها شابة في الثلاثين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. نادية الجندي بسن الـ73 كشابة عشرينية تثير الجدل برشاقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.