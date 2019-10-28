تعرف على الشعب الذي سيكون ” الأكثر شيخوخة ” في المنطقة بعد 20 عاما

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 05:49 مساءً - كشف ” محسن فاتح ” نائب رئيس مركز الدراسات في كلية الطب بجامعة طهران خلال حديثه لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ” إسنا ” أن الشعب الإيراني سيكون الأكثر شيخوخة في المنطقة بعد 20 عاما .

حيث قال : ” الإحصائيات تفيد بأن إيران ستمتلك بعد 20 عاما شعبا هو الأكثر شيخوخة بين شعوب المنطقة ” .

وأكد محسن فاتح على الفعاليات التي تقام من أجل أن تحول دون شيخوخة المجتمع الإيراني .. وأخرى تسهم في حفاظ المسنين على نمط حياة صحي .

وأرجع عالم الاجتماع الإيراني الدكتور ” علي رضا شريفي يزدي ” السبب في ذلك خلال ندوة عقدها بطهران بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الشهر الماضي إلى أن انخراط النساء بشكل أكبر في الحياة الاجتماعية والزواج المبكر بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية أدى إلى تراجع نسب الولادات في إيران وبالتالي انخفاض نسبة الفئات الفتية من السكان .

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وأشارت عالمة الاجتماع ” شهلا كاظمبور ” في كلمتها خلال الندوة نفسها إلى الإحصائيات التي تثبت تراجع نسبة الشباب وارتفاع نسبة المسنين في إيران .

حيث قالت أن في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 كان دون سن الـ 15 يشكلون نسبة 46% فيما كان من هم فوق سن الـ 60 يشكلون 3% من إجمالي السكان .. بينما في الوقت الحالي نسبة من هم دون سن الـ 15 انخفضت إلى 23% فيما ارتفعت نسبة المسنين إلى 9 % .

موضحة أن نسبة المسنين في إيران سترتفع إلى 30% خلال الأعوام الـ 20 و 30 المقبلة ليكون واحد من كل 3 أشخاص مسنا .