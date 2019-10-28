سلمى رشيد تشجع على الرضاعة الطبيعية بصورة خاصة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شجعت الفنانة المغربية سلمى رشيد محبيها ومتابعيها، وخاصة من الأمهات الجدد على ضرورة الاعتماد على الرضاعة الطبيعية منذ اليوم الأول للمواليد.
نجمة Arab Idol لم تخجل من مشاركة متابعيها بصورة خاصة، ظهرت فيها تُرضع مولودها الأول «ينيس»، وكتبت معلقة عليها: «أقوى رابط بين الام و الابن ... الرضاعة الطبيعية.. الحمد لله»، حيث واصلت الفنانة في تلقي تهاني الفانز والنجوم في تعليقاتهم على الصورة، متمنيين لمولودها الصحة والسلامة.
يُذكر أن سلمى رشيد احتفلت بخطبتها يوم 26 ديسمبر عام 2016، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولم تكشف عن هوية عريسها وقتها، كما أنها احتفلت بزفافها في سرية تامة بعيدا عن الصحافة والإعلام.
على جانب آخر، خاضت سلمى رشيد لأول مرة تجربة التمثيل من خلال الفيلم التليفزيوني «قلبي بغاه» أمام محمد الخياري وعبد الإله رشيد وسكينة الفضايلي، ومن توقيع المخرج هشام الجباري.
وعلى مستوى الساحة الغنائية، احتفلت سلمى مؤخراً بطرح كليب جديد لديو غنائي جمعها بالفنان الجزائري موك صايب، بعنوان «MA GAZELLE» أو «غزالتي»، وهي من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي وموك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد، وقد تم تصوير الكليب في مدينة طنجة شمال المغرب، بعدسة المخرج يونس الراقي.
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