بعد طرح أغنيته لثورة لبنان.. مساري يُشارك بالتظاهرات الإحتجاجيّة في لوس أنجلوس

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك الفنان اللبناني العالمي مساري في التظاهرة الإحتجاجيّة التي قامت بها الجالية اللبنانيّة أمام القنصليّة العامة للبنان في لوس أنجلوس.

ونشر مساري عبر حسابه على موقع “إنستجرام” مجموعة فيديوهات له من الوقفة الإحتجاجيّة معلنًا من خلالها مرّة جديدة عن تضامنه مع الشعب اللبناني.

وكان مساري قد أطلق أغنية تحمل عنوان “قلبي إنكسر” تضامناً مع إخوانه اللبنانيّين.

وأهدى مساري هذه الأغنية التي كتبها ولحّنها إلى الشعب اللبنانيّ العظيم الذي يعتزّ بالإنتماء إليه، مُقدّماً له كلّ الحبّ والتقدير لشجاعته وصموده.

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تجدر الإشارة إلى أن مساري هاجر وهو طفل نتيجة الحرب في لبنان.

لمشاهدة فيديو أغنية “قلبي إنكسر”: