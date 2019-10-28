متابعة بتجــــــــــــرد: شارك الفنان اللبناني العالمي مساري في التظاهرة الإحتجاجيّة التي قامت بها الجالية اللبنانيّة أمام القنصليّة العامة للبنان في لوس أنجلوس.
ونشر مساري عبر حسابه على موقع “إنستجرام” مجموعة فيديوهات له من الوقفة الإحتجاجيّة معلنًا من خلالها مرّة جديدة عن تضامنه مع الشعب اللبناني.
وكان مساري قد أطلق أغنية تحمل عنوان “قلبي إنكسر” تضامناً مع إخوانه اللبنانيّين.
وأهدى مساري هذه الأغنية التي كتبها ولحّنها إلى الشعب اللبنانيّ العظيم الذي يعتزّ بالإنتماء إليه، مُقدّماً له كلّ الحبّ والتقدير لشجاعته وصموده.
تجدر الإشارة إلى أن مساري هاجر وهو طفل نتيجة الحرب في لبنان.
لمشاهدة فيديو أغنية “قلبي إنكسر”:
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح أغنيته لثورة لبنان.. مساري يُشارك بالتظاهرات الإحتجاجيّة في لوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.