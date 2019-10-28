متابعة بتجــــــــــرد: ردّ الممثل السوري القدير أيمن زيدان على الإدعاءات التي طالت نجله حازم، مع انطلاق برنامجه الجديد على قناة “لنا”، وأفادت أنه حصل هلى هذه الفرصة بـ“واسطة” من والده.
وكتب أيمن عبر حسابه الرسمي على فايسوك بوست قال فيه: “لم أكن ارغب في كتابة البوست التالي لولا انني صادفت بعض المقالات لنماذج من صحفيي القطيع او بعض آراء سكان المياه الضحلة والمتعلقة بفكرة توريث الفن حتى ان بعضا ممن ذكرتهم وصلوا الى حدود الافتراض ان ابني حازم يقدم برنامجاً عن السينما فقط لانه ابني”
وأوضح: “حازم خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في سورية وخريج أكاديمية السينما في القاهرة للاخراج السينمائي ..باختصار انا لم أوّرثه المهنة بل درسها مايقارب العشر سنوات …لذا من المعيب ان ينحدر مستوى التعليقات من هؤلاء الذين لاتشكل آراؤهم غير النزيهة عائقاً في وجه طموح مجموعة من الشباب المتعلمين”.
يُذكر أنّ حازم أيمن زيدان يُقدّم برنامجًا فنيًا عن السينما على قناة “لنا” الفضائيّة يحمل اسم First Cut وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بين الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن زيدان يشنّ هجومًا عنيفًا على هؤلاء:”نماذج من صحفيي القطيع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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