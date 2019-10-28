أيمن زيدان يشنّ هجومًا عنيفًا على هؤلاء:”نماذج من صحفيي القطيع”

متابعة بتجــــــــــرد: ردّ الممثل السوري القدير أيمن زيدان على الإدعاءات التي طالت نجله حازم، مع انطلاق برنامجه الجديد على قناة “لنا”، وأفادت أنه حصل هلى هذه الفرصة بـ“واسطة” من والده.

وكتب أيمن عبر حسابه الرسمي على فايسوك بوست قال فيه: “لم أكن ارغب في كتابة البوست التالي لولا انني صادفت بعض المقالات لنماذج من صحفيي القطيع او بعض آراء سكان المياه الضحلة والمتعلقة بفكرة توريث الفن حتى ان بعضا ممن ذكرتهم وصلوا الى حدود الافتراض ان ابني حازم يقدم برنامجاً عن السينما فقط لانه ابني”