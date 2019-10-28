عاصي الحلاني يصل إلى السعودية استعدادًا لليلة بيروت في الرياض!

متابعة بتجـــــــــــرد: وصل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني إلى السعودية، وتحديدًا إلى الرياض، عاصمة المملكة العربية، استعدادًا لحفله المنتظر ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن يلتقي عاصي جمهوره في المملكة العربية السعودية مساء 31 تشرين الثاني/أكتوبر الجاري، في أمسية تحمل اسم “ليلة بيروت” ضمن “موسم الرياض” ويشارك فيها إلى جانبه الفنانون نجوى كرم، ملحم زين وديانا حداد.

وسيقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق مع نهاية العام الجاري.