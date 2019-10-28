“سلسلة عناقيد”.. أفلام درامية تحمل بصمات شباب سعودي واعد

متابعة بتجـــــــــــرد: قصصٌ متنوّعة مليئة بالأحداث الدرامية والتطوّرات والحبكات المتصاعدة، تحمل بصمات شبان وشابات سعوديين واعد، يخوض معظمهم تجاربه الأولى في عالم الإخراج والتمثيل، وتمثل نظرة جيل الشباب بشكل ينسجم مع تطلعاته المستقبلية. سلسلة أفلام تلفزيونية، لا تقتصر على منطقة بعينها وصوّرت على نطاق واسع من أراضي المملكة، وتعرض على MBC1.

فنجان مريم.. إن كيدهن لعظيم!

سيدة غريبة الأطوار تقرر أن تقرأ الفنجان لصديقاتها لإنبائهن عن الغد كما تراه ضمن فيلم “فنجان مريم”، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي ونادر سيف الدين وإخراج تامر بسيوني، وبطولة ميلا الزهراني وريم العلي وخالد صقر ونجود. ويطرح الفيلم قصة سيدة غريبة الأطوار تقرأ الفنجان لمريم وصديقاتها الثلاث في المقهى وتتوقع لهن ما سيحصل. ويحدث ما توقعته المرأة وسط ظروف غامضة، لنكتشف بعد ذلك سرّ قارئة الفنجان التي تأخذ المشاهد إلى منعطف آخر في سماء كيد الفتيات وصراعات نسوية بهدف الثراء والزواج من أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي.

انتقام سري.. أسرار يكشفها مقرصن!

حياة شاب تصبح مهددة بسبب أحد المقرصنين الذي يهدد بكشف أسراره وفضائحه أمام الرأي العام في فيلم “انتقام سري”، من كتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق ونيفين أمين، وإخراج تامر بسيوني وبطولة فيصل العمري ورنا الشافعي. تدور أحداث الفيلم حول مشعل الذي تنقلب حياته إلى جحيم حين يتعرض لسيطرة أحد المقرصنين المحترفين على حياته، ويبدأ في كشف أسراره وفضائحه، فيخسر تدريجيًّا كل ما بناه في سنوات ويسعى لكشف من يسعى لتدميره قبل أن يفقد كل شيء.

اختياري.. الحلم القريب البعيد

حلم الإنجاب يراود زوجين ارتبطا قبل عشر سنوات، ولكن يكشف الطبيب أن المرأة حامل بتوأم أحدهما مصاب بإعاقة، في فيلم “اختياري” للكاتبة نور الشيشكلي وإخراج تامر بسيوني، وبطولة إلهام علي، خالد صقر، هند محمد ونجود أحمد. ويطرح الفيلم حكاية زوجين لم يرزقا بطفل رغم مرور 10 سنوات على زواجهما، وعندما تحمل المرأة يكتشف الطبيب بأن أحد الطفلين غير سليم وهو مصاب بإعاقة، وهنا يبدأ الصراع الأكبر بين قرار إنجاب الطفلين او التخلي عن أحدهما.

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مذيعة الراديو.. اللغز الغامض

صدمة تعيشها مذيعة عندما تكتشف أن أحد المستمعين يكشف أسرار حياتها على الهواء في فيلم “مذيعة الراديو”، الذي أشراف على كتابته أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق ونيفين أمين وإخراج هند الفهاد وبطولة إيمان الغربي وشمعة محمد وشعيفان العتيبي. ويطرح الفيلم حكاية المذيعة أريج التي تساهم في حل مشكلات المستمعين، قبل أن تجد نفسها في لغز محير حين يروي مستمع قصة حياته التي تفاجأ بأنها تطابق قصة حياتها بالضبط، فتبدأ في البحث عنه لتفك خيوط هذا اللغز.

وبعد عرض الأفلام الخمسة هذا الأسبوع، ستعرض MBC1 خلال الأيام المقبلة، مجموعة أخرى من الأفلام بعضها يعرض لأول مرة، وبعضها جرى عرضها سابقاً وهي “عرض سمين” (الأحد 3 نوفمبر)، و”فود تراك” (الإثنين 4 نوفمبر)، “شذى الروح” (الثلاثاء 5 نوفمبر)، “مذيعة الراديو” (الأربعاء 6 نوفمبر)، “رسالة نصيبة” (الخميس 7 نوفمبر والأحد 10 نوفمبر)، اللغز” (الإثنين 11 نوفمبر)، و”فنجان مريم” (الأربعاء 13 نوفمبر).

تعرض أفلام “فنجان مريم”، “انتقام سري” و”اختياري” على MBC1، من الأحد 27 تشرين الأول/أكتوبر لغاية الأربعاء 30 تشرين الأول/أكتوبر في تمام الساعة 11:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

يعرض فيلم “مذيعة الراديو” على MBC1، الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر في تمام الساعة 09:30 ليلاً يتوقيت السعودية.