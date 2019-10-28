فابيو دي ليما: الآن بدأ موسم الوصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى البرازيلي فابيو دي ليما، لاعب الوصل الإماراتي، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الظفرة، في دوري الخليج العربي، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لعودة "الإمبراطور" إلى الطريق الصحيح.

وفاز الوصل على الظفرة (3-1)، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري الخليج العربي، وهو الانتصار الأول للفريق هذا الموسم بالبطولة.

وقال ليما في تصريحات لـ"العين الرياضية" أن الفوز الذي حققه الفريق سيكون دافعا من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات، وتعويض مسلسل الهزائم.

ولم يخف دي ليما سرا، بأن فريق الوصل لم يبدأ الموسم بالشكل الجيد، مشددا على أن الحالة المعنوية السيئة كانت تسيطر على الفريق، وهو ما تسبب في الخسائر المتتالية.

وأتم: "بالتأكيد تحقيق أول انتصار لنا سيكون بهذه النتيجة يؤكد حالة الانتفاضة التي سيكون عليها الفريق بعد الكبوة التي كانت تسيطر عليهم".