خواكين فينيكس في يوم ميلاده.. من عروض الشارع لصدارة شباك التذاكر

يدخل الممثل الأمريكي خواكين فينيكس عامه الـ45 في 28 أكتوبر / تشرين الثاني، بعد أيام قليلة من دخول فيلمه الأخير ”الجوكر“ التاريخ, كأكثر أفلام الكبار تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق، متوجاً بذلك مسيرة من الأدوار المعقدة التي أداها منذ دخوله عالم التمثيل عام 1982 في مسلسل “Seven Brides for Seven Brothers”.

ولد خواكين عام 1974 في سان خوان في بورتيو ريكو، لوالدين أمريكيين، تجولا في أمريكا الجنوبية قبل عودتهم إلى الولايات المتحدة والاستقرار في لوس أنجلوس، إذ غيروا اسم العائلة بعد تلك الخطوة لـ ”فينيكس“ أو طائر العنقاء، رمزا لقدرة الطائر الأسطوري على القيام من رماده والبدء من جديد.





قدم خواكين وإخوته عروضاً في الشوارع وفي مسابقات المواهب والغناء المختلفة لتوفير الدعم المالي لأسرتهم، إلى أن تم اكتشاف مواهبه التمثيلية الفذة من قبل أيريس بيرتون؛ أحد عملاء هوليوود المسؤولين عن إيجاد أطفال موهوبين، ليقدم أولى أدواره وهو في الثامنة من عمره في مسلسل “Seven Brides for Seven Brothers” بجوار شقيقه ”ريفر“.

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لكن الدور الرئيسي الأول له كان بعد عامين في فيلم Backwards: The Riddle of Dyslexia، والذي تشارك بطولته مع شقيقه ريفر، ولمع نجم خواكين من خلال فيلم "Space Camp" عام 1986، وعرّف نفسه آنذاك بـ “Leaf” إذ أراد في تلك الفترة أن يكون اسمه متماشياً مع أسماء أشقائه "River نهر" و"Rain مطر" و"Summer صيف" وكذلك "Liberty حرية“.

انقطع خواكين عن التمثيل واعتزله بعد أن صُدم بوفاة شقيقه الأكبر ”ريفر“ والذي خطا معه أولى خطواته في عالم التمثيل، إثر جرعة زائدة من المخدرات، وحفرت تلك الصدمة في خواكين جرحا عميقا فقد كان هو من اتصل بالإسعاف ليلة الوفاة، كما دفعت تلك الحادثة الأسرة للانتقال للعيش في كوستاريكا، وكان ذلك عام 1993.

بعد عامين من الانقطاع، وبتحفيز من أصدقائه عاد خواكين للتمثيل بدور جيمي إيميت في فيلم "To die for“، ليمثل بعد ذلك في أفلام "The Abbots" و"U-turn"، فضلا عن "Gladiator" الذي أدى فيه دور كومودوس الشرير.

حاز خواكين على عدد من الجوائز في مختلف مهرجانات الأفلام العالمية فعن Walk The Line فاز بجائزة Grammy و Golden Globe كأفضل ممثل رئيسي، كما اعتُبر دوره في Her من الأدوار المعقدة والمختلفة وترشح عنه لعدة جوائز أخرى.



