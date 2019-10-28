بالصور- جنيفر لوبيز بإطلالة نارية متوهجة

خطفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الانظاهر خلال حضورها حفل جوائز Governors Awards.

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وتألقت “لوبيز” بفستان طويل من توقيع المصممة اللبنانية ريم عكرا، حيث لفتت الأنظار بجمالها وأناقتها وطلتها الرائعة.

من جهة أخرى، تصوّر “لوبيز” فيلمها الجديد “Marry Me”.

تدور أحداث الفيلم حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها لوبيز، التي تكتشف أن خطيبها نجم روك، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن. يشارك في البطولة جنيفر لوبيز، أوين ويلسون، سارا سيلفرمان، مالوما، جون برادلي وغيرهم.

نذكر ان “لوبيز” أطلقت منذ أسابيع فيلم “Hustlers” تأليف وإخراج لورين سكافاريا، بطولة جنيفر لوبيز، كاردي بي، جوليا ستيلز، مادلين بروير، كيكي بالمر، فرانك ويلي وغيرهم. أحداث الفيلم مقتبس من مقالة نشرت في مجلة نيويورك، عن مجموعة من الفتيات المحتالات يقررن التعاون معًا من أجل قلب الطاولة على عملائهم السابقين.