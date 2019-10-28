عراك الإعلاميات والمشاهير في لبنان يخطف الكاميرا من المتظاهرين.. شاهدي!‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت عدة مقاطع مصورة من الثورة اللبنانية أن تصل العالمية، بعضها عبّر عن حالة اليأس والخوف التي يعيشها الشعب، وأخرى أضحكت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطرافتها.

وربما كانت المواقف الأشد غرابة، عراك الإعلاميات أو المذيعات أو حتى بعض النجمات مع أشخاص آخرين، بعد اختلاف وجهات نظرهم، أمام الكاميرا مباشرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرج كثير من تلك المواقف للعلن وتبادلها الأشخاص بشكل فايروسي على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت في عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية.

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أبرز تلك المعارك، مشكلة الإعلامية جويس عقيقي مع الملحن اللبناني سمير صفير، وموقف الإعلامية جيسيكا عازار مع مؤلف أغنية سيدي الرئيس، ومواقف أخرى لا تعد ولا تحصى.

في الفيديو نعرض لكم بعض المواقف التي تعرضت لها بعض الإعلاميات والمشاهير والتي بدت صادمة نوعًا ما..