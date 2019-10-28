متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت عدة مقاطع مصورة من الثورة اللبنانية أن تصل العالمية، بعضها عبّر عن حالة اليأس والخوف التي يعيشها الشعب، وأخرى أضحكت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطرافتها.
وربما كانت المواقف الأشد غرابة، عراك الإعلاميات أو المذيعات أو حتى بعض النجمات مع أشخاص آخرين، بعد اختلاف وجهات نظرهم، أمام الكاميرا مباشرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخرج كثير من تلك المواقف للعلن وتبادلها الأشخاص بشكل فايروسي على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت في عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية.
أبرز تلك المعارك، مشكلة الإعلامية جويس عقيقي مع الملحن اللبناني سمير صفير، وموقف الإعلامية جيسيكا عازار مع مؤلف أغنية سيدي الرئيس، ومواقف أخرى لا تعد ولا تحصى.
في الفيديو نعرض لكم بعض المواقف التي تعرضت لها بعض الإعلاميات والمشاهير والتي بدت صادمة نوعًا ما..
كانت هذه تفاصيل خبر عراك الإعلاميات والمشاهير في لبنان يخطف الكاميرا من المتظاهرين.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.