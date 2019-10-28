ديميت أوزدمير تُطيح بنسليهان أتاغول.. 3 أضعاف الأجر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة تركية أنَّ النجمة ديميت أوزدمير، تفوقت في السنوات الأخيرة على مواطنتها نسليهان أتاغول، فبعدما كانت أتاغول الوجه الإعلاني لمنتجات "بانتين" لمدة 4 سنوات، تعاقدت الشركة مؤخرًا مع أوزدمير.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل حظيت أوزدمير بأجرٍ يوازي أضعاف أجر نسليهان، فبعدما كانت الأخيرة تتلقى مبلغ مليون ليرة تركية؛ أي ما يقارب الـ 141 ألف دولار أمريكي، ستتقاضى أوزدمير مبلغ 3 ملايين ليرة تركية؛ أي ما يقارب الـ 450 ألف دولار، وهو ما يُعد ثلاثة أضعاف ما تقاضته أتاغول.

ومن المعروف أنَّ النجمة التركية ديميت أوزدمير، تعيش حالةً من النشاط الفني بعد نجاح مسلسلها الأخير "الطائر المبكر" إلى جانب جان يامان، كما بدأت النجمة التركية تصوير دورها في مسلسل "منزلي" إلى جانب النجم التركي إبراهيم تشاليكول، وانتشرت صورةٌ تجمعهما مع المخرج تشاغري بيراك، من بروفة قراءة المسلسل الذي من المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا لشعبية النجم التركي.

ومن جانبها بدأت نسليهان أتاغول، تصوير مسلسلها الجديد "ابنة السفير" إلى جانب الفنان التركي انجين أكيوريك والذي تعود من خلاله الفنانة إلى التلفزيون بعد فترة من الغياب.