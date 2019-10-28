باسم ياخور: حلقة برنامج "أكلناها" المقبلة هي الأخيرة.. والضيفة "مُنتظرة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ النجم السوري باسم ياخور، مقدم برنامج "أكلناها" جمهوره، بعدما أعلن أن الحلقة المقبلة من البرنامج ستكون الأخيرة، يوم الخميس المقبل على شاشة "لنا".

ياخور أراد أن يخبر الجمهور عبر صفحته على إنستغرام، ليعلن أن الحلقة الأخيرة ستكون ضيفتها النجمة السورية ديمة قندلفت، وكتب ياخور على الفيديو الترويجي للحلقة:" أكلناها الحلقة الأخيرة مع ديمة قندلفت شكرًا الكم شكرًا لمتابعتكم وكل برنامج وانتوا بخير أصدقائي".

وردّ مقدم البرنامج على حقيقة حذف حلقات تم تصويرها مسبقًا مع نجوم آخرين، وأن القائمين عليه قد اكتفوا بـ 30 حلقة، نافيًا ذلك، مشيرًا إلى أن البرنامج لم يكن 90 حلقة كما تحدث البعض، بل منذ البداية كان الاتفاق على الرقم الأول.

وينتظر جمهور البرنامج بشغف الحلقة الأخيرة خاصة وأن الفنانة ديمة قندلقت تحظى بمتابعة واسعة، ولها صولات وجولات في الدراما السورية، ويريد متابعوها أن تكشف لهم الفنانة عن معلومات أكثر تتعلق بحياتها الخاصة تحديدًا عندما يوجه لها ياخور الأسئلة المحرجة والتي قد تُجيب عنها عندما لا تستطيع تناول الطعام الغريب المقدّم لها على الطاولة.

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وأظهر الفيديو الترويجي مقتطفات مثيرة من الحلقة التي ظهرت فيها ديمة قندلفت تغني وترقص، وتوجه الأسئلة إلى باسم ياخور كما تُجيب عنها أيضًا، في مشاهد تشويقية أثارت حماس الجمهور لمتابعتها.

يذكر أن البرنامج شهد العديد من الانتقادات، كما دخل مقدمه باسم ياخور في خلافات مع فنانين أبرزهم أيمن رضا، وشارك في حلقاته السابقة العديد من النجوم بينهم وفاء موصللي، وديمة الجندي، وباميلا الكيك، جيني إسبر، جرجس جبارة، صفاء سلطان، نادين تحسين بيك، داليدا خليل، ورد الخال، ديمة بياعة، معتصم النهار، رولا شامية، محمد خير الجراح، محمد حداقي، هشام حداد، شكران مرتجى، ماغي بوغصن، فادي صبيح، عبد المنعم العمايري، فؤاد يمين، باسل خياط، أندريه سكاف، يزن السيد، وسام صباغ، وغيرهم.

ويندرج "أكلناها" ضمن البرامج الترفيهية، يبدأ التحدي بين المقدم والضيف بتوجيه أسئلة تحمل في طابعها الإحراج، وفي حال لم يستطع أحدهما الإجابة فإنه سيتناول طبقًا من الطعام "الغريب" الموجود أمامه على الطاولة.