محمد رمضان يتعرض لانتقادات واسعة بسبب كليب "السلطان".. والمخرج يرد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب حسام الحسيني، مخرج كليب "السلطان" للفنان المصري محمد رمضان، عن غضبه إزاء الانتقادات التي طالت الكليب موضحًا أنَّ الجمهور يظل يبحث عن أي ثغرة أو خطأ في أي كليب يقوم بطرحه مع محمد رمضان بغرض انتقاده.

وقال حسام الحسيني، في تصريحٍ لـ"فوشيا": "الجمهور بقى مفكر الكليبات فيلم سينما أو عمل درامي لرمضان هيتصيدوا أخطاؤه، محمد رمضان ارتدى ما رأيناه مناسبًا لفكرة الكليب".

وأوضح الحسيني، أنَّ فكرة الأغنية تدور حول "السلطان"، وهذا له ظهور خاص وارتداء مقتنيات وملابس معينة للظهور بها، ولهذا كان لا بدَّ من المزج بين الماضي والحاضر للظهور في زمن معين.

واستطرد حسام الحسيني قائلًا: "إنَّ الهدف من وراء هذا الكليب هو إدخال المشاهد والمستمع في حالةٍ معينة تتوافق مع الجو العام للأغنية، منوهًا إلى أنَّ أي انتقاداتٍ واردة ولكننا نعمل بأقصى جهد لتحقيق طموحات الجمهور.

وكانت قد أُثيرت العديد من الانتقادات عقب طرح كليب "السلطان" بينها ظهور محمد رمضان بملابس فخمة للغاية؛ ما يعدّ استعراضًا واضحًا، إضافة إلى أنه استعان بمقتنيات لا تنتمي للحقبة الزمنية التي تدور فيها فكرة الكليب من بينها النظارة الشمسية.

وسخر مغرد يُدعى سعيد، عبر حسابه على تويتر، من النظارة الشمسية وأنها مطلوبة منه في عدة "أوردرات" فقال: "محمد رمضان في كليب السلطان لابس نفس النضارة بس الجولد ومطلوبة مني فوق الـ ٦ أوردرات لحد دلوقتي لنفس النضارة ومش عارف هلبي احتياجات الجمهور إزاي".

فيما سخرت مغردة أخرى من الحزام الذي ارتداه محمد رمضان وأن النساء في المغرب ترتدينه على القفطان، فقالت في تغريدتها: "الحزام اللي لابسه محمد رمضان، حزام مغربي بامتياز نلبسه نحن النساء مع القفطان، وحتى المجوهرات المعلقة عليه تضاف للباس العروس يوم الفرح".

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وقال آخرون: "محمد رمضان الرجال لايلبسون الحرير والخواتم الذهب ويخلع الملابس أمام الناس والسلطان لا يلبس التاج بل الملك"، "ملخص فيديو كليب السلطان لمحمد رمضان من وجهه نظري انه كان شغال لبيس عند سلطان والسلطانة قالتله خد يخدام ياللي اسمك محمد رمضان ودي التاج واللبس ده للسلطان بتاعك عشان ما يستهاواش ويجيله برد في قرعته".

وتخطى فيديو كليب "السلطان" للفنان محمد رمضان والذي تم طرحه مساء السبت حاجز الـ 2 مليون ونصف المليون مشاهد عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وقام محمد رمضان بتصوير الكليب بمدينة مراكش في المغرب وأنتجته شركة "روتانا".

وظهر رمضان في الكليب بملابس غير محتشمة وسط أجواء أسطورية إذ جسّد دور "السلطان"، الذي يرتدي تاجًا على رأسه ويفتخر بنفسه والجميع يهابه، وأنَّ اسمه ينشغل به الجميع، إلا أنَّ حب الناس نعمة، موضحًا أنه يتمنى أن يكون له منافس.

وجاء في كلمات الأغنية أنه استطاع أن يحتل ساحات المنافسة ولم يترك مترًا واحدًا لأحد ينافس فيه، وأصبح "ماركة" في النجاح، ونوّه إلى لقبه "نمبر وان" الذي اشتهر به فقال، "نمبر وان هيفضل دايمًا اسمي في البطاقة".

يُذكر أنَّ كليب "السلطان" من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، ومن توزيع سمسم السامبا، ودي جي فاتسام، وشهد الكليب ظهور الفنانة العراقية نور نعيم، الشهيرة بـ"نور ستارز" التي جسدت شخصية "السلطانة".