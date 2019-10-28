- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثروة جوليا روبرتس فى عيد ميلادها الـ 52.. نمسك الخشب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جوليا روبرتس" واحدة من أكثر نجمات العالم ثراء في عالم هوليود، والتي تمتلك به شهرة واسعة وذلك بعد تقديمها عدد من الأدوار الناجحة و أبرزها: "Duplicity" و "Charlie Wilson's War" و "Eat Pray Love" و "Mirror Mirror"، وغيرهم .
واليوم نكشف عن ثروة روبرتس والتي وصلت إلى 200 مليون دولار أمريكي، حسب موقع "gobanking".
يذكر أن جوليا روبرتس تم ترشيحها لجائزة الأوسكار 4 مرات وفازت بها مرة واحدة منهم، وكانت الأوسكار كأفضل ممثلة عام 2001 عن دورها في Erin Brockovich .
النجمة جوليا روبرتس
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ثروة جوليا روبرتس فى عيد ميلادها الـ 52.. نمسك الخشب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.