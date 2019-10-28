شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثروة جوليا روبرتس فى عيد ميلادها الـ 52.. نمسك الخشب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جوليا روبرتس" واحدة من أكثر نجمات العالم ثراء في عالم هوليود، والتي تمتلك به شهرة واسعة وذلك بعد تقديمها عدد من الأدوار الناجحة و أبرزها: "Duplicity" و "Charlie Wilson's War" و "Eat Pray Love" و "Mirror Mirror"، وغيرهم .

واليوم نكشف عن ثروة روبرتس والتي وصلت إلى 200 مليون دولار أمريكي، حسب موقع "gobanking".

يذكر أن جوليا روبرتس تم ترشيحها لجائزة الأوسكار 4 مرات وفازت بها مرة واحدة منهم، وكانت الأوسكار كأفضل ممثلة عام 2001 عن دورها في Erin Brockovich .

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النجمة جوليا روبرتس







