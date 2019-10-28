شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر: لم أستقر على مسلسلى لرمضان المقبل وأدرس أكثر من عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة مي عمر لـ ”الخليج 365” أنها لم تستقر على عملها الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث تلقت العديد من العروض، ولكنها في مرحلة دراسة هذه العروض، ولكنها لم تتعاقد على أي مسلسل حتى الآن، لافتة أنها ستعلن عن عملها الجديد خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير.



مى عمر

وتفرغت مى عمر حالياً لقراءة السيناريوهات المعروضة عليها بعد انتهائها من الاجازة التى قضتها خارج مصر، حيث سافرت إلى أكثر من دولة أوروبية بصحبة زوجها المخرج محمد سامى آخرها اليونان، اضافة إلى حضورها فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الشهر الماضى.

يشار إلى أن مي عمر قدمت آخر أعمالها فى شهر رمضان الماضي أمام النجم أحمد السقا بمسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته محمد ممدوح، انجى المقدم، هبة مجدى، ادوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.