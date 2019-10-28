شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ترويجى جديد لـ The Irishman لـ روبرت دى نيرو وآل باتشينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة The Irishman الجديد عن فيديو ترويجى جديد، بالرغم من طرح العمل في بعض من المهرجانات العالمية مثل مهرجان لندن، ومن المقرر طرحه يوم 27 نوفمبر في بعض من دور العرض السينمائى حول العالم.

كما أن الفيلم من المقرر أن يعرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى يوم 20 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى أن الفيلم سيحصل على عرض خاص في بروداوى لمدة شهر بداية من 1 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل، وتدور أحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل بميزانية تخطت الـ 200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار للعام الجارى.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.

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ويذكر أن الممثل العالمى روبرت دي نيرو يشارك في بطولة الفيلم الجديد After Exile، جنبا إلى جنب مع الممثلة الأمريكية شايلين وودلي والممثل الأمريكي شيا لابوف.

فيلم الدراما الجديد الذى سيقوم بإخراجه جوشوا مايكل ستيرن، وقام كل من أنتوني ثورن ومايكل توفو بكتابة السيناريو، بناءً على أحداث حقيقية من حياته.

وتدور قصة فيلم After Exile حول مايك ديلاني (لابوف) الذي بعد إطلاق سراحه من السجن لقتله رجلاً بعد سرقتة، يحاول هو ووالده المجرم السابق (دي نيرو) إنقاذ شقيقه الأصغر من الدخول في عالم الجريمة والمخدرات.