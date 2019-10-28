شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل "روحين فى زكيبة "إلى "اتنين فى الصندوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع مسلسل "روحين فى زكيبة" لنجمي مسرح مصر حمدى الميرغنى ومحمد أسامة "أوس أوس "على تغيير اسم المسلسل لـ "اتنين فى الصندوق "، وسافر حمدى الميرغني وأوس أوس إلى المغرب، لاستئناف تصوير مشاهد المسلسل وذلك بعد انتهائهم من عرض "مسرح مصر"، خلال موسم الرياض.

وكتب حمدى الميرغنى، عبر حسابه على تويتر، قائلا : " كواليس مسلسل اتنين فى الصندوق مع أخويا و حبيبى أوس أوس فى الطريق إلى كازبلانكا المغرب لاستكمال التصوير دعواتكم رحلة طويلة من السعودية إلى المغرب".

وأحداث مسلسل " اتنين فى الصندوق" للفنان حمدى الميرغنى والفنان أوس أوس، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.

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يذكر أن مسلسل " أتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه فى 30 حلقة ومقررعرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.









حمدى الميرغنى