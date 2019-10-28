ابتهالات وأناشيد صوفية في حفل حسام صقر احتفالا بالمولد النبوي الشريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا بالمولد النبوي الشريف يقدم المنشد حسام صقروفرقته حفلاً في الثامنة مساء غد الثلاثاء، ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر أشعارالصوفية التى وضع ألحانها وصاغها موسيقياً حسام صقر منها ربك كبير، على قدرى، إلهى عز جاهك، إسأل عليه، صلوا على المصطفى، يا عز منفطم، سلام على نبع الهدى، صلاة السر الصغرى، ذكر الحبيب كلمات، يارب بالمصطفى، مسحراتى، يا مصر يا عظيمه، أربع حروف، يضىء القلب، البدء بالتيه، أم الدنيا يا مصر.

إبتهالات حسام صقر Advertisements المنشد حسام صقر نشأ في أسرة صوفية، درس آلة العود والموسيقى الشرقية بعدها التحق بفرقة الإنشاد الديني التابعة لدارالأوبرا المصرية كما اعتمد في الإذاعة المصرية كمطرب بعدها أسس فرقته الخاصة، وقدم بها العديد من الحفلات في جميع المناسبات الدينية بدارالأوبرا والمراكز الثقافية المختلفة كما شارك في العديد من المهرجانات بمصروالخارج منها " مهرجان القلعة السادس، مهرجان الموسيقي الروحية الأول والثاني بتونس كما قام بإحياء عدة حفلات دينية بمختلف الدول العربية منها ليبيا، الأمارات، والسعودية .

إبتهالات

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