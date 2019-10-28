أصيب بنزيف.. المخرج علي عبد الخالق يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال المخرج الكبير علي عبدالخالق، إنه بحالة صحية جيدة، عقب تعافيه من أزمة صحية مر بها.
وأكد "عبدالخالق" في تصريح خاص لمصراوي، أن الأطباء قرروا خروجه من المستشفى، بمجرد تعافيه، ونصحه الأطباء بالراحة، وهو حاليا يمارس حياته الطبيعية.
وكان الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، قد كتب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "المخرج الكبير الأستاذ علي عبدالخالق، يرقد الآن بمستشفى القاهرة التخصصي، يعالج من نزيف، دعواتكم له بالشفاء".
المخرج علي عبدالخالق، هو نجل الفنان الراحل عبدالخالق صالح، له عدد من الأفلام الهامة، والتي تعتبر علامات في تاريخ السينما، منها "الكيف"، "أغنية على الممر"، "جري الوحوش"، "العار"، "بئر الخيانة"، "إعدام ميت"، "أربعة في مهمة رسمية"، "الوحل"، "اغتصاب"، وغيرها.
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