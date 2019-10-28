بالصور..خالد جلال يتابع بروفات حفل انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يتابع المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، بروفات الاحتفال الذي يقيمه القطاع، مساء غد الثلاثاء، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال المخرج خالد جلال، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه سيتم تكريم أبطال حقيقين شاركوا في حرب أكتوبر، وشخصيات فنية شاركوا بأعمالهم المتميزة في سبيل الوطن.

وتابع: "كرمنا على مدار 3 سنوات، عشرات الأسماء من الفنانين الذين شاركوا في أعمال وطنية، وهذه المرة نكرم 15 ضابطا شاركوا في حرب أكتوبر بالفعل، كما نكرم مجموعة من أبطال فيلم الممر، ومجموعة من أسماء الفنانين الذين قدموا أعمالا وطنية".

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وأوضح أنهم سيعلنون أسماء الفائزين بجائزة "أنا المصري"، للعام الثاني على التوالي، وهي مسابقة في الغناء الوطني للشباب، ولجنة التحكيم مكونة من الفنان مدحت صالح، الشاعر تامر حسين، الملحن عمرو مصطفى، المطربة مي فاروق، والموسيقار راجح داوود.

واستكمل: "لجنة التحكيم اختارت 5 أعمال فائزة، وسوف نستمع خلال الحفل لـ 4 أعمال فائزة بالإضافة للثلاثة أصحاب المراكز الأولى العام الماضي، بقيادة المايسترو جورج قلته".

أما عن تكريم أبطال فيلم "الممر"، قال المخرج الكبير: "هذا معناه أنهم يجنون ثمار ما قدموه من عمل مختلف وفيلم جيد حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، والدليل تكريمهم في كل مكان، ولعل أكبر تكريم حصلوا عليه، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما دعاهم لاحتفالات أكتوبر في مركز المنارة".

وعن "تلاميذه" المشاركين في بطولة الفيلم، قال: "محمد فراج، وعمرو صلاح الدين، وألحان المهدي، وده أكبر دليل أنهم متربيين في مكان صح، فراحوا اشتغلوا صح".