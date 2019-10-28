فيديو.. أحمد سعد "يُكبر" في أذن أحدث مولود بالعائلة.. ويكشف لمصراوي عن اسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استقبل الفنان أحمد سعد، أحدث مولود في عائلته، وشارك متابعيه ومحبيه مقطع فيديو له عبر "انستجرام" ظهر خلاله وهو يؤذن في أذنيه.

وعلق "سعد" على الفيديو قائلًا: "ده ابن أختي ودي أول لحظة ليه في الدنيا، عارفين ليه أول ما بنتولد بيأذنه في ودنك؟ ولما بتموت بيصلوا عليك بعد الإقامة!".

وأضاف: "عشان الدنيا كلها عند الله قد الوقت بين الآذان والإقامة إحنا بس اللي مكبرين الموضوع".

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وكشف "سعد"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن اسم المولود الجديد موضحًا عن أنهم أطلقوا عليه اسم "نوح".

على جانب آخر، يستعد سعد لطرح أغنيته الجديدة "اللي خان"، وهي من كلمات صلاح مندي، وألحان حسين محمود وتوزيع أكرم عادل، وكانت أغنية "يا مدلع" آخر أعماله، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس.

ويعيش الفنان أحمد سعد، حالة من النشاط الفني، إذ طرح أحدث أغانيه "يا مدلع"، على طريقة الفيديو كليب، والتي اقتربت من تخطي حاجز الـ4 ملايين مشاهدة عبر الموقع.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه البعض الألبوم كاملًا قال "سعد" لمصراوي في تصريحات سابقة، إنه قرر بالاتفاق مع المنتجين محسن جابر ونجله محمد، وهشام الجزار، أن يتم طرح أغاني الألبوم على فترات.