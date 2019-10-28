بعد تحذيرات خطيبته السابقة.. الشرنوبي يكشف سبب انسحابه من "شريط 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان محمد الشرنوبي على توضيح بعض الأمور التي تتعلق باستبعاده من المشاركة في فيلم "شريط 6"،الذي تردد أنه بسبب أزمته مع شركةEarth Production للمنتجة سارة الطباخ (خطيبته السابقة).

وقال"شرنوبي"ن في تصريحات لبرنامج Et بالعربي، إن انسحابه من الفيلم ليس له علاقة بالأزمة الحالية بينه وبين شركة الإنتاج التي كانت تتولى أموره الفنية، ولكنه شعر قبل التصوير إنه ليس مرتاحًا، ففضل الانسحاب.

وعن حفله القادم 11 نوفمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، رغم البيان التحذيري الذي أصدرته الشركة بسبب التعاقد معه دون الرجوع لها، قال الشرنوبي أنه منشغل حاليا بالبروفات والاستعداد للحفل، موضحًا: "المشاكل والقصص دي بقت دلوقت مع المحامي أنا مليش دعوة بحاجة.. بعمل بروفاتي وكل حاجة ماشية زي الفل.. أي مشاكل دي حاجة بتاعت محاميين وإنذارات أنا مليش دعوة".

وكانت المنتجة سارة الطباخ مالكة شركة إيرث برودكشن، وجهت بيانًا تحذيريًا لشركات وجهات الإنتاج الفني من التعامل مع خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي، وشددت على ضرورة الرجوع للشركة قبل التعاقد معه في أي عمل.