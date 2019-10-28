تراند اليوم : بعد الفيديوهات الفاضحة.. فنانة شهيرة تتوقع نهايتها بـ3 رصاصات...



بعد أن أصبحت فيديوهاتها الفاضحة وصورها العارية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثها بشكل جرئ واستعراض جسدها بطريقة إباحية، توقعت الفنانة السورية المقيمة بلبنان إنجي خوري نهايتها، مشيرة إلى أنها تشعر بأن نهايتها ستكون مثل عارضة الأزياء العراقية تارة فارس.

ونشرت الفنانة إنجي خوري، عدة فيديوهات توجه فيها شتائم للفنانة اللبنانية قمر، وتعتب على الفنان "آدم" الذي اشعلت قصتهما السوشيال ميديا مؤخرًا بعد ادعائها بأنه خطفها وسلما لـ3 شباب للاعتداء عليها مجاملة لـ"قمر".

ونشرت "خوري" تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، قالت :« أشعر أن نهايتي مثل تارة فارس»، وهو ما حمل متابعوها إلى الانقسام حول ما قالته، فنصحها البعض بترك الإغراء والعمل لآخرتها، بينما تمنى البعض الآخر لها الهداية والسلامة، فيما قال البعض أنه يتمنى ان تكون نهايتها كذلك.

وتارة فارس هل عارضة أزياء ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة، قتلت بثلاث طلقات أنهت حياتها أثناء تواجدها بسيارتها في العاصمة العراقية بغداد، العام الماضي، ونُقلت جثتها على الفور إلى مستشفى الشيخ زايد وسط العاصمة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

أشعر إن نهايتي مثل تاره فارس — انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury) October 27, 2019

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)

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— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)

صندل قمر pic.twitter.com/0FakjtflDO — انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury) October 28, 2019

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)