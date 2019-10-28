جوليا روبرتس تحتفل في عيدها الـ 52

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 04:40 مساءً - تحتفل جوليا روبرتس،ابنة أمريكا المدلّلة كما يسمّونها والمرأة القيادية في التمثيل، والتي صنفتها مجلة بيبول بين أجمل نساء العالم، بعيد ميلادها الثاني والخمسين. المنتجة والممثلة سطرّت نجاحات على الشاشة الكبيرة بدايتها عام 1988 في فيلم بعنوان "الرضا" Satisfaction، حيث لعبت دور البطولة إلى جانب ليام نيسون وجاستين باتيمان... أمّا الفيلم الذي جعلها تنطبع في ذاكرة الجميع هو فيلم "Pretty Woman" عام 1990 والذي حصد 464 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

وهكذا كملّت روبرتس طريقها من نجاح إلى نجاح وشاركت بطولة أفلام شهيرة مثل "My My Friend's Wedding" و "Erin Brockovich" و "Runaway Bride" و "Eat Pray Love.

جوليا فازت بثلاث جوائز غولدن غلوب، من ثمانية ترشيحات، وتم ترشيحها لأربع جوائز أكاديمية، وفازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن أدائها في إيرين بروكوفيتش (2000).

كانت روبرتس الممثلة الأعلى أجرا في العالم خلال التسعينات وفي النصف الأول من 2000.. وقد بلغ أجرها لدورها في Pretty Woman ما يقارب 300000 دولار أمريكي.





حياة جوليا روبرتس العائلية والعاطفية





وُلدت روبرتس في 28 أكتوبر 1967، في سميرنا، جورجيا. وهي من أصل إنجليزي، اسكتلندي، إيرلندي، ألماني، وسويدي. عاشت في جورجيا، حيث التحقت بمدرسة فيتزوه لي الابتدائية، ومدرسة غريفين المتوسطة، ومدرسة كامبل الثانوية. عام 1972، تزوجت والدتها من مايكل موتيس، الذي كانت تحتقره كثيراً لأنه أساء لها.

أرادت أن تكون طبيباً بيطرياً وتوجهت لاحقًا إلى مدينة نيويورك لمتابعة مسيرتها في التمثيل. بمجرد الوصول إلى هناك، سجلّت في فصول التمثيل.

كان لدى روبرتس علاقات رومانسية مع الممثلين جيسون باتريك وليام نيسون وكيفر ساذرلاند وديلان مكديرموت وماثيو بيري. كانت مخطوبة لفترة وجيزة إلى ساذرلاند. انفصلا قبل ثلاثة أيام من حفل زفافهما المقرر في 11 يونيو 1991. وفي 25 يونيو 1993، تزوجت لفترة وجيزة من المغني وكاتب الأغاني ليلي لوفيت قبل زواجها من المصور السينمائي دانييل مود، الذي أنجبت منه ثلاثة أطفال.

أبرز أفلامها



" المرأة الجميلة" Pretty woman



في هذا الفيلم الأيقوني تقوم روبرتس بدور بائعة الهوى تدعى فيفيان وارد. تتلقي أتعاباً أكثر مما تستحق عندما تم تعيينها من قبل إدوارد لويس (ريتشارد جير) لمرافقته في مهام عمله إلى أن يقع في حبها بشكل غير متوقع.



“صنارة صيد” HOOK



في فيلم المغامرة الخيالي عام 1991 يرافق تينكربيل (روبرتس) بيتر بان (روبن ويليامز) إلى نيفرلاند للمساعدة في إنقاذ أطفال بيتر من الكابتن هوك (داستن هوفمان).

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My Best Friend's Wedding " حفلة زفاف صديقي العزيز"



يروي حفل زفاف أفضل صديق لجوليان (روبرتس) ومايكل (ديرموت مولروني). عندما ينغرم مايكل في امرأة أخرى تتغيرالأمور بالنسبة لها. وبدلاً من دعم العلاقة، تحاول جوليان تخريب العرس وجعله يعترف أنّه يحبها.

Notting Hill



في هذه الكوميديا الرومانسية لعام 1999، روبرتس تقع في حب غير متوقع لمالك مكتبة (Hugh Grant) أثناء الترويج لفيلم في لندن.

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