بالفيديو: ما أسباب طرد أعضاء فرقة كورية من على مسرح بالكويت؟

أثار قرار رسمي مفاجئ بإلغاء حفل فرقة D-Crunch الكورية قبل انطلاق عرضها على المسرح بوقت قليل في دولة الكويت، جدلًا بين ناشطين.

وظهر أعضاء الفرقة الكورية، التي حضرت تلبية لدعوة الكويت في الذكرى الأربعين للعلاقات بين البلدين، على المسرح الذي من المفترض أن تؤدي عليه فقراتها، ليعتذر أعضاؤها للجمهور، معلنين أن الحفل ألغي، دون توضيح السبب، وسط صيحات استهجان من قبل الحاضرين.

وخرج أعضاء الفرقة من باب خلفي، فيما يبدو، بعد قرار الإلغاء، وسط صيحات الجمهور الذي كان قد حضر من أجل الحفل.

وتأثر عدد من أعضاء الفرقة بالقرار، حيث ظهروا في صور متداولة وعليهم علامات الحزن، فيما بكى آخرون.

وأظهر مقطع فيديو متداول مغادرة الفرقة الكورية لمطار الكويت، فجر اليوم الاثنين، بعد منع عرضها، فيما ذكر حساب ”المجلس“ المحلي، نقلًا عن مصادر لم يسمها، أن منع عرض الفرقة جاء بعد ظهور عدد من أعضاء الفرقة في أوضاع مخلة بالآداب العامة في الكويت في عدد من العروض والأغاني الخاصة بهم سابقًا.

بدورهم، قال كويتيون، أن قرار الإلغاء جاء كون أعضاء الفرقة من الشواذ.

وفيما رحب ناشطون بقرار الإلغاء، معتبرين أن مثل هذه الفرق لا تمثل تقاليد وعادات المجتمع الكويتي ولا يجوز استقبالها، وانتقد فريق آخر من المعلقين القرار، مستنكرين دعوة ضيوف ثم إلغاء حفلهم، مبررين أنه كان من الأولى عدم دعوتهم، بدلًا من طردهم بطريقة مهينة، خاصة أنهم وافقوا على إقامة الحفل مجانًا، دعمًا للعلاقات بين البلدين.

ولم يصدر أي توضيح من قبل وزارة الإعلام بشأن قرار إلغاء حفل الفرقة الكورية أو الأسباب التي دفعت الوزير لاتخاذ مثل هذا القرار.