ابن راغب علامة يحتفل بميلاد والدته بطريقة طريفة… وصورة قديمة نادرة لوالده

لفت خالد علامة، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، الأنظار بفيديو قديم استعاده ونشره عبر حسابيه عل تطبيق “إنستغرام” وموقع التغريدات “تويتر”.

وظهر فيه وهو يحمل والدته على كتفيه مع القيام بالقفز محققاً أكثر من 57 ألف مشاهدة في وقت قصير جداً.

وتعليقاً كتب: “إلى حبي الأول، أتمنى لك أسعد يوم ميلاد، يا كل شيء بالنسبة إلي. أحبك”.

كذلك أحدث ضجة في وقت سابق بعدما نشر صورة نادرة له من طفولته ظهر فيها برفقة والديه وحصل بذلك على إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين. وتعليقاً كتب: “علّموني على حبّ الجيش منذ طفولتي…أرضك، شعبك، جيشك، ناسك. هنّي رمز الوطن الغالي”.

ويشار إلى أن جيهان علامة نشرت عبر حسابها الخاص على التطبيق صورة جمعتها وولديها وعلقت: “مجوهرات حياتي”.

وتمنى لها المتابعون على إثر ذلك يوم ميلاد سعيداً وللعائلة دوام السعادة والصحة معاً.