"كتاب ونقاد الفن" تعلن تضامنها مع قرارات نقيب الصحفيين ضد مرتضي منصور

تعلن رابطة " كتاب ونقاد الفن" برئاسة الكاتب الصحفي ناصر جابر، تضامنها مع مشروع القرار المقدم من الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين بخصوص الأزمة مع رئيس نادي الزمالك. أكد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة عن إستيائهم من الإهانة التي وجهها "مرتضي منصور" بحق الصحفيين، وأن هذا التطاول والتجاوز إهانة لايمكن السكوت عليها. إستيائهم من الإهانة التي وجهها "مرتضي منصور" بحق الصحفيين، وأن هذا التطاول والتجاوز إهانة لايمكن السكوت عليها. وأشار المتحدث بأسم الرابطة الكاتب الصحفي محمد فرعون عن حضور عدد كبير من أعضاء الرابطة غدا الثلاثاء في مقر النقابة لدعم قرارات المجلس في الإجتماع المقرر إنعقاده لمجلس نقابة الصحفيين لوضع خطوات وقرارات حاسمة ضد رئيس نادي الزمالك، وتناشد الرابطة كل الصحفيين للوقوف على قلب رجل واحد فكرامتنا ومهنتنا على المحك. عن حضور عدد كبير من أعضاء الرابطة غدا الثلاثاء في مقر النقابة لدعم قرارات المجلس في الإجتماع المقرر إنعقاده لمجلس نقابة الصحفيين لوضع خطوات وقرارات حاسمة ضد رئيس نادي الزمالك، وتناشد الرابطة كل الصحفيين للوقوف على قلب رجل واحد فكرامتنا ومهنتنا على المحك.

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