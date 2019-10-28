الاثنين.. آية عبدالله تحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان الموسيقى العربية

تقيم المطربة آية عبدالله، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن احتفالات مهرجان الموسيقي العربية في دورته ال ٢٨ بدار الأوبرا، يوم الاثنين القادم الموافق

٤ نوفمبر، في تمام الساعة ٨ مساء بمعهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس وسيشاركها الحفل المطرب ابراهيم فاروق.

ومن المقرر أن تقوم آية عبدالله بغناء أشهر ألاغاني مثل "انت عمري " ليه يا قلبي ليه" و" اكدب عليك" و" محبتنيش" وانا صعيدية " و" انا بستناك" .