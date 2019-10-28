الاثنين.. آية عبدالله تحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان الموسيقى العربية

تقيم المطربة آية عبدالله، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن احتفالات مهرجان الموسيقي العربية في دورته ال ٢٨ بدار الأوبرا، يوم الاثنين القادم الموافق٤ نوفمبر، في تمام الساعة ٨ مساء بمعهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس وسيشاركها الحفل المطرب ابراهيم فاروق.
ومن المقرر أن تقوم آية عبدالله بغناء أشهر ألاغاني مثل "انت عمري " ليه يا قلبي ليه" و" اكدب عليك" و" محبتنيش" وانا صعيدية " و" انا بستناك" .
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