في اسبوع.. هاني شاكر يقترب من الـ200 الف مشاهدة بـ أحدث أغانيه "بينا"

أقترب المطرب الكبير هاني شاكر من كسر حاجز الـ200 ألف بأحدث أغانيه "بينا"، وذلك في الاسبوع الأول من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب".يشار إلي أن "بينا" من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم، توزيع توما، هندسة صوت هاني محروس، وقد حققت الأغنية 162,978 ألف مشاهدة.يذكر أن هاني شاكر يستعد لإحياء خامس ليالي مهرجان الموسيقي العربية، بقيادة مصطفي حلمي، وبمشاركة سوما و فرات قدوري، وذلك يوم الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل علي خشبة المسرح الكبير .