ما وراء الطبيعة.. بين واقعية "العراب" وتمثيل "أحمد أمين"

د. رفعت إسماعيل شخصية خيالية، البطل الرئيسي لسلسلة ما وراء الطبيعة للكاتب أحمد خالد توفيق.

طبيب أعزب في السبعين من عمره يروي ذكرياته عن سلسلة من الظواهر الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته.

"حالة فريدة من النحول واعتلال الصحة، يدخن بشراهة، ويستخدم دائمًا حبوب النيتروجلسرين بسبب حالة قلبه الواهنة، ويعاني من الربو وضيق الشرايين التاجية والقرحة"، بهذة الكلمات وصف "توفيق" بطل رواياته الدكتور رفعت إسماعيل.

"ملول وعصبي، ثرثار لا يمل الكلام عن نفسه، شيخ هالك، ميال

مؤخرا تعاقد الفنان أحمد أمين، على بطولة مسلسل "ما وراء الطبيعة" إنتاج شبكة نتفليكس للدكتور أحمد خالد توفيق.

واستقرت الشركة المنتجة على اختيار أحمد أمين، لتجسيد الشخصية بعد مفاضلات ما بين الفنانان

عبد العزيز مخيون وفتحي عبد الوهاب.

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أثار اختيار "أمين" حالة من الجدل على مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي.

وعلقت دعاء صبري: "اختيار أحمد أمين لدور رفعت إسماعيل اختيار سيئ جدًا.. رفعت رغم كوميدية شخصيته فهو في مخيلتي شخص وقور جدًا.. ومش عارفة أحمد أمين سيبدو فاتنًا في البدلة الكحلية ولا لا".

فيما كتب سيد بدر: "توقعاتي للمسلسل كانت منخفضة وانخفضت أكتر بعد اختيار أحمد أمين.. رغم أني بحبه بس شخصية رفعت إسماعيل ليها تركيبة خاصة مش مجرد شخصية كوميدية أو ساخرة.. أتمنى أن المسلسل يتعمل بشكل جيد"..





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