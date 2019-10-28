"الثامنة مساء" يمثل مصرًا بمهرجان كينيا الدولي للمسرح

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي " الثامنة مساء" من إنتاج الفرقة يسافر يوم الخميس المقبل الموافق ٣١ أكتوبر الجاري إلى كينيا، ليشارك ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح المقام في الفترة من ١نوفمبر إلى ١١ نوفمبر المقبل، حيث يقدم العرض في مدينة مومباسا يوم الأحد ٣ نوفمبر.



يشار إلى أن العرض تم افتتاحه أول مرة فى نوفمبر 2017، كما شارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "ليالى المسرح الحر الدولى" الدورة 13 بالأردن فى شهر أبريل الماضى ، وعرض عدة مواسم على مسرح الغد.



"الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد، بطولة وفاء الحكيم، محمد عبد العظيم ،لمياء كرم ،نائل على

، نور الجزار ،يحكى قصائده الشاعر عبدالله حسن ،ديكور مى زهدى، موسيقى حاتم عزت، ملابس نورهان سمير، تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على.

يذكر أن العرض يدور حول أربعة أشخاص يقرر كل منهم الانتقام من الآخر ويتفاجأ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها.

العرض عن تجربة مختلفة يدعو من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو وتقدم فيها تقنيات جديدة فى المسرح ، كما تقدم تقنية الرسم بالرمال.

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