الليلة.. العرض الخاص لفيلم "بين بحرين" بالزمالك

يقام عرض خاص لفيلم "بين بحرين"، بحضور صُنّاعه، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بإحدى سينمات الزمالك.

يشار إلى أن أحداث الفيلم تدور حول الحياة فى القرى

وتسليط الضوء على المشاكل الخاصة بتلك الفئة المجتمعية، وحياتهم اليومية فى تلك المناطق، ويتناول عددًا من القضايا الاجتماعية، مثل الختان، وغيرها من قضايا هذا المجتمع المنغلق على نفسه.

يذكر أن "بين بحرين"، إخراج أنس طلبة، تأليف مريم نعوم، بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول، لبنى ونس، ومن المقرر حضور عدد كبير من الفنانين.