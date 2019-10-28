فيديو.. محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب بالسلطان

اقترب فيديو كليب "السلطان" للفنان محمد رمضان من كسر حاجز المليون الثالث، واحتل المركز الأول بتريند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وذلك قبل مرور 48 ساعة على طرحه.

حقق "السطان" 2 مليون و708,394 ألف مشاهدة، منذ طرحه على قناته الرسمية، وتم تصوير الكليب في أحد قصور مدينة مراكش المغربية، إخراج حسام الحسينى.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هو فيديو كليب "إنساي"، بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد، وطرحه منتصف شهر يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب" محققًا نجاحًا كبيرًا.

على طرحه.حقق "السطان" 2 مليون و708,394 ألف مشاهدة، منذ طرحه على قناته الرسمية، وتم تصوير الكليب في أحد قصور مدينة مراكش المغربية، إخراج حسام الحسينى.يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هو فيديو كليب "إنساي"، بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد، وطرحه منتصف شهر يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب" محققًا نجاحًا كبيرًا.

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