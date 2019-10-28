أحمد رزق والد محمد إمام في "لص بغداد"

يشارك الفنان أحمد رزق، في فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في بداية شهر يناير المقبل.

أكد "رزق" أنه يقدم دور ضيف شرف ولكنها شخصية محورية وهي والد يوسف الراوي والذي يقدم هذه الشخصية الفنان محمد إمام .

أضاف "رزق" أنه لا يهتم بحجم الدور فى العمل ولكن يهتم بتفاعل الجمهور مع الشخصية حول تقديم رسالة ووجبة فنية دسمة والذي يسعى إليها صناع العمل

Advertisements

جميعاً".

أشار الفنان أحمد رزق، أن تدور أحداث العمل في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، والذي يندرج تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة وبالتحديد حول رجل يبحث عن كنز مفقود أثري في بغداد وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

ويشار إلى أن "لص بغداد" يتضمن كوكبه ونخبه من النجوم بجانب الفنان محمد إمام، منهم :"فتحي عبد

الوهاب، ياسمين رئيس، أمينه خليل، أحمد العوضي، أحمد رزق، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن " توتا " وغيرهم من النجوم، إنتاج شركة سينرچي فيلمز، سيناريو وحوار تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن كان بدأ الفنان أحمد رزق أولى أيام تصويره والدخول في مرحلة البلاتو الفعلية لمسلسل "بخط اليد "والذي ينتمي لنوعيه الأعمال 45 حلقة، ويتضمن نخبه من النجوم منهم يسرا اللوزي، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين وغيرهم من النجوم، إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار هاله الزغندي، وإخراج شيرين عادل .