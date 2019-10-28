فيديو.. مايا دياب للشعب اللبناني: أنا وانتوا خط أحمر

تواصل الفنانة مايا دياب دعم الشعب اللبناني، الذي خرج في مظاهرات حاشدة منذ أكثر من أسبوع اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
ظهرت مايا في مقطع فيديو عبر حسابها وجهت من خلاله رسالة إلى الشعب اللبناني تعلن فيها بشكل مباشر
يذكر أن آلاف اللبنانيين احتشدوا بالأمس لإقامة سلسلة بشرية امتدت من شمال لبنان إلى جنوبها، في إطار المظاهرات التي قاموا بها أخيرًا، حيث بدأ المواطنون في الانتشار بطول الطريق ممسكين بأيدي بعضهم البعض، ويسعون إلى أن تغطي السلسلة مسافة تمتد إلى 170 كم من صور جنوبًا إلى طرابلس شمالًا.
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