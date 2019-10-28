"رحلة سعيدة ويوم النصر".. أبرز عروض البيت الفني للمسرح الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة على مسارح الدولة المختلفة لليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر، منها العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"، بطولة ياسر صادق ، شادي سرور ، طه خليفة ، محمد ناصر ، ألحان المهدي ، هايدي رفعت ، حمادة شوشة، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك ، إخراج تامر

كرم، وتُباع التذاكر بقيمة ٣٠ جنيهًا.

كما يُعرض "يوم النصر" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهي احتفالية تقدم خصيصا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، من تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبد الشفيع.

بينما تُعرض "رحلة سعيدة" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام

الساعة الثامنة مساءً، والعرض يدور داخل أتوبيس مسافر الى رحلة الى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.



" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.