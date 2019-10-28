تراند اليوم : سيد رجب و ليلى علوي أبرز حضور مهرجان أيام قرطاج السينمائية

افتتحت مساء السبت في العاصمة تونس فعاليات الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية تحت اسم مديرها الراحل “نجيب عياد” لتتواصل حتى 2 نوفمبر 2019.

واحتضنت مدينة الثقافة فعاليات سهرة الافتتاح لهذه الدورة بحضور ثلة من مخرجي و منتجي الأفلام السينمائية ونجوم التمثيل من مختلف الدول المشاركة كما تضمن برنامج السهرة الافتتاحية عرض فيلم “عرايس الخوف” للمخرج السينمائي التونسي النوري بوزيد إلى جانب تقديم أفلام المسابقة ولجان التحكيم والتكريمات الخاصة بمن افتقدتهم الساحة الثقافية على غرار المخرج والسينمائي الراحل “شوقي الماجري”.

روح المنتج نجيب عياد حاضرة

فعاليات أيام قرطاج السينمائية تكتسي هذه السنة طابعا خاصا هيمنت فيه لمسة الفقيد “نجيب عياد” على البرمجة فاكتست طابعا خاصا يحافظ على الهوية العربية والأفريقية لهذا المهرجان ويعكس عراقة السينما المتأصلة في التاريخ.

سينما الجنوب كانت هي الأخرى حاضرة بقوة في هذه الدورة وهي تتعارض شكلا ومضمونا مع السينما المهيمنة في السنوات الأخيرة.

وتهدف هذه الدورة من أيام قرطاج السينمائية أيضا إلى الانفتاح على الصناعة السينمائية دون الانزلاق في ميكانيزمات السوق أي صناعة سينما جادة وقيمة وهذا ما كان يسعى إليه الراحل نجيب عياد في إدارته لهذا المهرجان.

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دورة ثلاثية الأبعاد

ما يميز دورة هذا الموسم من أيام قرطاج السينمائية هي أنها تحتضن انتاجا سينمائيا من 3 قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا (اللاتينية أساسا) حيث بلغ عدد الأفلام المبرمجة لهذا العام 170 فيلما ستعرض في 22 قاعة سينما.

وقد تم تركيز شاشة عملاقة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تعرض أفلاما مختارة من عدد من البرامج على غرار برمجة تكريم نجيب عياد ترافقها وصلات موسيقية وهي عروض مخصصة على ركح الهواء الطلق للزوار والمارة.

كما استضاف شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضيوف الدورة الثلاثين وقد انتصب وسطه أيضا معرض لتمكين المغرمين بالصور من متابعة الأفلام عبر تقنية ثلاثية الأبعاد 3D.